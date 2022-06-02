Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka biri olan Pelin Öztekin fiziğini sergiledi

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Pelin Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı.

Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin sık sık yaza dair paylaşımlar yapıyor. Spor ve diyetle kilosunu korumaya çalışan oyuncu son olarak bikinili pozunu paylaştı.

Fanatik bir Galatasaraylı olan oyuncu sarı-kırmızı bikinisiyle ve örgülü saçlarıyla verdiği pozu hayranlarıyla paylaşınca dikkat çekti.



