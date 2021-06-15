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Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitki çayları! Reflü ve gastrit hastaları dikkat

15.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın şifa dağıtan bitkileri çay olarak tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Etkileriyle mucizevi sonuçlar elde etmeyi sağlayan bitki çayları mide rahatsızlıkları için yaygın şekilde kullanılsa da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bitki çayları bilinçsiz şekilde kullanıldığında bir takım rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle mutlaka doktora ya da diyetisyene danışarak kullanmak gerekir.

Bitki çaylarının faydaları saymakla bitmez. Ancak bilinçsiz kullanılan bitki çayları fayda yerine zarar verebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Sema Gübür, "Bitki çayları sinir sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşımı, bağırsak hareketlerini etkiler. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize danışmalısınız. İçtiğiniz bitki çayı kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebilir. Var olan sağlık sorunlarınıza bağlı olarak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Muhakkak diyetisyene, doktora danışarak bilinçli şekilde bitki çayı tüketmek gerekir. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

GASTRİT VE REFLÜ ŞİKAYETİNİZ VARSA DİKKAT!

"Sindirim sistemine faydalı olan bitki çaylarının en başında nane gelmektedir. Rezene çayı, anason çayı, kekik çayı da sindirimi ve hazmı kolaylaştırır. Mide şikayetlerinde rahatlama sağlar. Fakat eğer ki gastrit, reflü gibi şikayetler varsa, doktora ve diyetisyene danışarak bitki çayları tüketilmelidir."

REFLÜYE İYİ GELEN BİTKİLER

Reflüye iyi gelen bitkilerden bazıları çayı içilerek tüketilebilir. Ancak mutlaka doktorunuza danışarak kontrollü şekilde kullanmanız gerekir. En çok bilinen reflüye iyi gelen bitkiler şunlardır:

  • Papatya
  • Kaygan karaağaç (Mutlaka doktorunuzdan onay alarak kullanın)
  • Meyan kökü
  • Hatmi çiçeği
  • Zerdeçal
  • Brokoli
  • Havuç
  • Lahana
  • Kereviz
  • Kantaron yağı

PAPATYA ÇAYI TARİFİ

  • Kaynayan suya aktarda bulabileceğiniz kurutulmuş papatyaları ekleyin.
  • 3-4 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.
  • Ardından çayınızı içinde çiçek parçaları kalmayacak şekilde süzgeçten geçirin.
  • Papatya çayınız hazır, afiyet olsun.

REZENE ÇAYI TARİFİ

  • 1,5 su bardağı suyu çaydanlıkta kaynatın
  • Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı rezene ekleyin ve kısık ateşte kaynatmaya devam edin.
  • Rezenenin tüm aroması su ile karıştıktan sonra çaydanlığınızı ocaktan alın.
  • 2-3 dakika demlenmeye bırakın.
  • İçine birkaç dilim limon veya kaynama aşamasında zencefil ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
  • Çayınız hazır, afiyet olsun.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI

  • 1 litre su kaynadıktan sonra içine 1 tutam kurutulmuş hatmi çiçeği yaprağı ekleyin.
  • Ardından demlenmesi için 6-7 dakika bekleyin.
  • Demlenme aşamasında isteğinize bağlı olarak karanfil veya tarçın ekleyebilirsiniz.
  • Çayınız hazır, afiyet olsun.

GASTRİTE İYİ GELEN BİTKİLER

Mide zarının iltihaplanması meydana gelen gastrite iyi gelen bitkiler mevcuttur. Tedavi edilmemesi durumunda mide kanserine neden olabilen gastritte ilaç tedavisi olmazsa olmazdır. Bu noktada bitki ve bitki çayı tüketiminin doktor kontrolünde olması oldukça önem taşır. Geğirti, uzun süren mide iltihabı, iştahsızlık, mide bulantısı, mide ağrısı, midede şişlik, mide gazı, mide ekşimesi, erken doyma hissi, ağıza kötü tat gelmesi gibi belirtilerle fark edilen gastrite iyi gelen bitkiler şunlardır:

  • Tarçın,
  • Kimyon,
  • Rezene,
  • Papatya çayı,
  • Meyan Kökü,
  • Zerdeçal
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