Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitki çayları! Reflü ve gastrit hastaları dikkat

Bitki çaylarının faydaları saymakla bitmez. Ancak bilinçsiz kullanılan bitki çayları fayda yerine zarar verebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Sema Gübür, "Bitki çayları sinir sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşımı, bağırsak hareketlerini etkiler. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize danışmalısınız. İçtiğiniz bitki çayı kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebilir. Var olan sağlık sorunlarınıza bağlı olarak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Muhakkak diyetisyene, doktora danışarak bilinçli şekilde bitki çayı tüketmek gerekir. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

GASTRİT VE REFLÜ ŞİKAYETİNİZ VARSA DİKKAT!

"Sindirim sistemine faydalı olan bitki çaylarının en başında nane gelmektedir. Rezene çayı, anason çayı, kekik çayı da sindirimi ve hazmı kolaylaştırır. Mide şikayetlerinde rahatlama sağlar. Fakat eğer ki gastrit, reflü gibi şikayetler varsa, doktora ve diyetisyene danışarak bitki çayları tüketilmelidir."

REFLÜYE İYİ GELEN BİTKİLER

Reflüye iyi gelen bitkilerden bazıları çayı içilerek tüketilebilir. Ancak mutlaka doktorunuza danışarak kontrollü şekilde kullanmanız gerekir. En çok bilinen reflüye iyi gelen bitkiler şunlardır: