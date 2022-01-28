Midilli Adası nerede? Barbaroslar dizisindeki Midilli Adası hangi ülkeye, nereye bağlı?

Barbaroslar dizisinde bahsedilen Midilli adasının yeri ve konumu merak ediliyor. Seyirc, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı Midilli'nin günümüzde nereye bağlı olduğunu ve tarihini sorguluyor. Midilli Adası, Ege Denizi'nde yer almaktadır.

MİDİLLİ ADASI NEREDE?

Ege Denizi'nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Midilli adası, dağlık bir Yunan adası olarak bilinmektedir. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın konumda bulunan ada, Girit ve Eğriboz'un ardından Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak bilinmektedir.

Midilli adasının başkenti Mytilene'dir. Söz konusu ada, ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. 1467 senesinde Barbaros Hayreddin Paşa bu adada doğmuştur.

MİDİLLİ ADASI TARİHİ HAKKINDA

Ada, Karadeniz yolu üzerinde bulunurken ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurmuştur. Adalı tacirler Naukratis'e kadar gitmiştir. Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirmiştir.

Bölgede arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında siyasal çatışmalar meydana gelmiştir. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetişmiş olduğu Midilli'de düşün yaşamı oldukça canlıydı.

Kültür yalnızca erkeklerin tekelinde değildi. Adanın siyasal tarihi İyonya'nınkiyle iç içedir. Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katılım gösterdiler.

Milattan Önce 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklanmıştı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi planlayan Atinalılar ise daha sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.



