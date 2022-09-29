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Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor

29.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop açıklarında bir yıl önce kurulan Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisinde, Karadeniz'deki midye yetiştiriciliğini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için sudaki besleyici öğeler, tuzluluk, sıcaklık ve oksijen değerleri takip ediliyor - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Yeşim Çelik: - "Karadeniz'de su yüzeyinde yapılan yetiştiricilikten mi daha iyi verim alırız, yoksa suyun altında mı daha iyi olur gibi konuları değerlendiriyoruz"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesindeki Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisi, Karadeniz'de midyelerin büyümesine etki eden faktörleri araştırıyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından bir yıl önce kurulan tesiste, Karadeniz'deki midye yetiştiriciliğini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için sudaki besleyici ögeler, tuzluluk, sıcaklık ve oksijen değerleri her ay ölçülerek yaşanan değişim takip ediliyor.

Tesiste yetiştirilen yavru midyelerden alınan örneklerle birtakım veriler elde eden akademisyenler, Karadeniz'de midyelerin büyümesi ve yaşama oranı ile ürünün verimine etki eden faktörleri belirleyecek.

Midye yetiştiricilerinin karşılaşabileceği sorunların neler olabileceğini de araştıran akademisyenler, çalışma sonucunda çözüm yolları ortaya koyacak.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Yeşim Çelik, AA muhabirine, Karadeniz'de son yıllarda midye yetiştiriciliğine yönelik ciddi talep olduğunu söyledi.

Sinop Üniversitesi olarak bölgedeki midye yetiştiriciliğine katkı sunabilmek adına Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisini kurduklarını belirten Çelik, Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde böyle bir araştırma tesisinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

- Elde edecek veriler sektör temsilcileriyle paylaşılacak

​​​​​​​Tesisin 12 ton midye üretim kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Çelik, üretimden daha çok bilimsel açıdan sektör temsilcilerine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çelik, tesiste ilk midye hasadını 2024 yılında yapmayı öngördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz bu tesiste neler yaparız da midyeden daha fazla verim elde edebiliriz, onu araştırıyoruz. Hangi olumsuzluklardan dolayı midyelerin büyüme verimi etkileniyor, bunları değerlendiriyoruz. Karadeniz'de su yüzeyinde yapılan yetiştiricilikten mi daha iyi verim alırız, yoksa suyun altında mı daha iyi olur gibi konuları değerlendiriyoruz. Olumlu ve olumsuz tüm etkenleri araştırıyoruz. Elde edeceğimiz verileri sektörle paylaşarak üretimden daha yüksek performans alınmasına destek olmaya çalışacağız."

Karadeniz'de midye popülasyonunun aşırı avcılık nedeniyle azaldığının altını çizen Çelik, "Bunun en büyük sebebi aşırı avcılık ve deniz salyangozu. Artan midye çiftlikleri, midye popülasyonunu destekleyecektir muhakkak. Çünkü anaç midyeler burada büyüyecekler her biri popülasyona destek verecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, midyeler üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, henüz bilimsel olarak bir şeyler söylemek için erken olduğunu sözlerine ekledi.

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