Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi

İSTANBUL (AA) - Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında iki "Mükemmellik Ödülü" kazandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, dünya çapında 4 bin 500'den fazla üyesi bulunan PLMA'nın Uluslararası Özgün Markalar yarışmasının kazananları, PLMA tarafından yayınlanan basın bültenleri ile uluslararası basına duyuruldu.

Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA, Migros'u iki kategoride birden ödüle layık gördü.

Bu yıl 23 ülkeden 70 perakendecinin yaklaşık 550 ürünle başvuru yaptığı yarışmada ürünler, PLMA'nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Migros'un "un ve temel pişirme malzemeleri" kategorisindeki M Life glutensiz un ve "kadın bakım" kategorisindeki Migros ultra hijyenik ped ürünleri; görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek "Salute to Excellence Awards" almayı başardı.