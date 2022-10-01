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  4. Migros sokak hayvanları için 4 bin 423 ton gıda bağışladı

Migros sokak hayvanları için 4 bin 423 ton gıda bağışladı

01.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, evcil hayvan mama ve aksesuarlarını 9 Ekim'e kadar yüzde 40 indirim fırsatıyla sunarak sokak hayvanlarını unutmayan müşterilerine destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Migros, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel “#PatiliDostlaraİyiGelecek” kampanyası ile müşterilerini, bir paket mamayı evdeki hayvanları için alırken, bir paketi de sokaktaki hayvanlar için almaya davet ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğinde 8 yıl önce başlattığı “Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza” projesi kapsamında yaptığı 4 bin 423 ton gıda yardımı ile sokak ve orman hayvanlarının beslenmesine destek veriyor.

Migros, “#PatiliDostlaraİyiGelecek” kampanyası ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde müşterilerini, bir paket mamayı evcil hayvanları için alırken, bir paketi de sokaktaki hayvanlar için almaya davet ediyor.

Migros, evcil hayvan mama ve aksesuarlarını 9 Ekim'e kadar yüzde 40 indirim fırsatıyla sunarak sokak hayvanlarını unutmayan müşterilerine destek veriyor. Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyada, Migros Sanal Market ve Migros Hemen üzerinden yapılan alışverişlerde indirimler sepette uygulanıyor.

Migros, 2014 yılında sokak ve orman hayvanlarının beslenmesine destek olmak amacıyla başlattığı proje kapsamında tüketilebilir durumdaki gıda ürünlerini bağışlayarak sokaklarda yaşayan binlerce hayvana umut oldu.

Bugün Türkiye çapında 74 şehirde, toplamda 890 Migros ve Macrocenter mağazasına yayılan proje kapsamında son kullanım tarihi yaklaştığı için raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri ve kuru gıda ürünleri, niteliği ve soğuk zinciri bozulmadan muhafazaya alınarak aynı gün HAYTAP gönüllülerine teslim ediliyor.

Gönüllüler ise mağazalardan yetki belgesi ile aldıkları bu ürünleri yine en kısa sürede ayıklama, pişirme ve temizleme işlemlerine tabi tutarak orman, barınak ve sokakta yaşayan hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor. Ayrıca Migros, genel müdürlük yemekhanesindeki fazla yemeklerin de atılmasını önleyerek sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

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