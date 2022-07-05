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Migros'tan Kurban Bayramı'na özel fırsatlar

05.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, 12 Temmuz'a kadar düzenlediği kampanyalar için müşterilerini Türkiye'nin dört bir yanındaki 2 bin 600'den fazla mağazasına davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Migros, Kurban Bayramı'na özel kampanyalar hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı markalardaki çikolata ve şekerleri bütçe dostu fiyatlarla raflarına taşıyan Migros, "Gördüğünüze İnanın" kampanyalarıyla bu bayramda da yüzleri güldürüyor.

Onlarca çeşit üründe uyguladığı özel fiyatlarla aile bütçesine katkı sağlayan Migros, 12 Temmuz'a kadar düzenlediği kampanyalar için müşterilerini Türkiye'nin dört bir yanındaki 2 bin 600'den fazla mağazasına davet ediyor.

Ülker paket şeker çeşitleri 18,50 TL, Migros bitter çikolatalı şeker kalp badem draje 10,95 TL, Haribo bayram mix karışık şeker 9,25 TL, Tayaş meyve dolgulu yumuşak şeker 11,50 TL, Bind Rainbow şeker 14,50 TL, Patislove sütlü çikolata kaplı fındık-badem draje 11,95 TL, Kent poşet şeker çeşitleri 12,75 TL'den satışa sunuluyor.

Şölen Chocodans 14,90 TL, Ülker Ece fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata 215 g 45,90 TL, Nestle 1927 Madlen sütlü ve bitter çikolata 35,50 TL, Elvan Fondante sütlü çikolata 29,95 TL, Toffifee 27,50 TL, Elit Madellion Collection Sütlü Bitter Çikolata 84,95 TL, Ülker Ece/Çikolatin poşet çeşitleri 44,50 TL, Şölen Vital kakao kremalı dolgulu sütlü-bitter çikolata 34,90 TL, Patiswiss karamel dolgulu sütlü çikolata Fudge 35,90 TL, Raffaello 44,90 TL, Ferrero Rocher 69,90 TL'den Migros müşterilerini bekliyor.

Ayrıca, Sahure Hanım Türk kahvesi 11,95 TL satışa sunuluyor. Koska duble Antep fıstıklı lokum 250 g 39,90 TL'den, Koska fındıklı lokum 500 g 34,90 TL’den, Lokum Akademisi karışık lokum 500 g 19,90 TL’den satışa sunuluyor.

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