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Miguel Crespo İspanyol ekibine veda etti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 23:34
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Fenerbahçe'nin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralık olarak gönderdiği Miguel Crespo Sarı-Lacivertli takıma geri döndü. İşte detaylar...

Miguel Crespo İspanyol ekibine veda etti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı.

"TÜM ANLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"

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Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo yaptığı paylaşımda "Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi!" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'YE DÖNDÜ

Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu.

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