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Miguel Crespo kimdir, aslen nereli? Miguel Crespo Atletico Madrid’e gidecek mi?

11.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 43. haftasında Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo’ya talip çıkması gündem oldu. Atletico Madrid temsilcilerinin Miguel Crespo için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Peki Miguel Crespo kimdir, aslen nereli? Miguel Crespo Atletico Madrid’e gidecek mi? İşte merak edilenler...

Miguel Crespo kimdir, aslen nereli? Miguel Crespo Atletico Madrid’e gidecek mi?

Süper Lig'in 32. haftasında futbolseverler derbi heyecanı yaşarken, Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Derbi'de 2-0 skorla üç puanı kapan taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo'ya derbide Atletico Madrid temsilcileri izledi. Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk katılmış olduğu yayında, Atletico Madrid'in derbide Miguel Crespo'yu izlediğini söyledi. Erkut Öztürk'ün "Teklif, önümüzdeki yıl 1 milyon € bedelle kiralık, sonraki yıl 11 milyon € satın alma bedeli" ifadeleri dikkat çekti. Peki Miguel Crespo kimdir, Atletico Madrid'e gidecek mi?

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Miguel Crespo da Silva 11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Portekizli futbolcu, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymekte. 19 Ağustos 2017 tarihinde Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıkmıştır.

6 Eylül 2021 tarihinde Portekiz Ligi'nde bulunan Estoril Praia takımında 1.5M € bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 6. haftasında oynanan Giresunspor maçının 46. dakikasında Mert Hakan'ın yerine girerek katılmıştır.

21 Kasım 2021 tarihinde ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 71. dakikasında maçta 1-1'lik beraberlik varken Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olan isim, 90+4 dakikada Rossi'nin verdiği pasla ceza sahası içerisine girmiş ve topa çok sert vurmuştur. Muslera'nın müdahalesinin yetersiz olarak kaldığı şutta top, direğe çarptıktan sonra filelerle buluşmuştur.

Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol derbide galibiyeti getirmiştir. Söz konusu golün ardından yayıncı kuruluş Crespo'nun attığı golde topun 103 km/h hıza ulaştığını açıklamıştır. Fransa'da dünyaya gelen Crespo, Portekiz kökenlidir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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