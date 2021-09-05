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Miguel Crespo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miguel Crespo hangi takımdan geldi?

05.09.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miguel Crespo Fenerbahçe'nin yeni transferidir. Orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Fenerbahçe'ye transferi için görüşmelerin başladığı Fenerbahçe tarafından belirtildi. Crespo şimdiye kadar 115 maça çıktı, 12 gol attı ve 9 asist yaptı. İşte merak edilenler...

Miguel Crespo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miguel Crespo hangi takımdan geldi?

Orta sahanın solunda ve on numara pozisyonlarında oynayan Miguel Crespo Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Fenerbahçe transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelen Crespo toplamda 115 maça çıktı. İşte merak edilenler...

MİGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996'da Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Miguel Crespo 24 yaşındadır. Miguel Crespo futbol kariyerine Portekiz'in Feirense takımında adım attı. 2014'te Neves'e transfer oldu. Neves'te 2 sene oynadıktan sonra Merelinense'ye katıldı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer oldu. Miguel Crespo, 2019'da Estoril Praia'ya bedelsiz transfer oldu.

Miguel Crespo orta sahanın merkezinde oynuyor. Orta sahanın solunda ve on numara pozisyonlarında da oynadı. Crespo şimdiye kadar 115 maça çıktı, 12 gol attı ve 9 asist yaptı. Estoril Praia'de forma giyen Portekizli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer için İstanbul'a görüşmelere geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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