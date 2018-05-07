SPOR

Miguel Lopes Fatih Terim'den özür diledi!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 07.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e maç sırasında bir harekette bulunan Akhisarsporlu Miguel Lopes, maç sonrasında özür diledi.

Miguel Lopes Fatih Terim'den özür diledi!

Akhisarsporlu Miguel Lopes, 87. dakikada taç çizgisi kenarında Fatih Terim'i hakeme şikayet ederek "Çok konuşuyor" imasında bulunan bir hareket yapmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Lopes, hareketi nedeniyle özür dilerken, "Tebrikler takım. Yenilgiye rağmen aslanlar savaşçılar gibi mücadele ettik. Şimdi başımızı kaldırmamız lazım takım olarak hedefimize ulaşmamız lazım. Fatih Terim'e olan hareketimden dolayı da özür dilerim. Bunlar maç esnasında olabilecek hareketler fakat düşündüğümüz zaman sağlıklı yanlış olduğunu anlıyor insan." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Miguel Lopes Teleset Mobilya Akhisarspor

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