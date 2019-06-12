SPOR

Miguel Ángel Gil Marín, Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 12.06.2019 22:56 | Son Güncelleme

Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın Barcelona'da oynayacağını Atletico Madrid CEO'su duyurdu. Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, "Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi ve transferi resmen duyurmuş oldu.

Miguel Ángel Gil Marín, Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı

Atletico Madrid CEO’su Miguel Angel Gil Marin, Antoine Griezmann’ın gelecek sezon Barcelona’da oynayacağını Mart ayından bu yana bildiğini söyleyerek beklenen transferi resmen duyurmuş oldu.

Gil Marin, Fransız yıldızın sözleşmesindeki madde nedeniyle Barcelona’ya transferi 1 Temmuz’da resmen açıklanacağını belirtti. Kulübün CEO’su “Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona’da oynayacak” dedi. Katalan ekibi, 1 Temmuz’da serbest kalma bedeli 120 milyon Euro’ya düşecek Griezmann’a resmi imzayı attıracak.

Barcelona adı uzun zamandır anılan ancak son olarak PSG’ye gideceği iddia edilen Antoine Griezmann, Andorra maçı öncesinde ise “Gelecek sezon hangi takımda olacağımı biliyorum” açıklaması yapmıştı.

PARTNER7 günde göbek yağlarından kurtulun7 günde göbek yağlarından kurtulun
Real Madrid'den savunmaya takviyeReal Madrid'den savunmaya takviye
Dortmund'dan La Liga'ya gitti!Dortmund'dan La Liga'ya gitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona atletico madrid antoine griezmann Miguel Ángel Gil Marín

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

G.Saray'dan FETÖ tepkisi! Orhan Ak...

G.Saray'dan FETÖ tepkisi! Orhan Ak...

Real Madrid durmuyor! 5. transferi duyurdu

Real Madrid durmuyor! 5. transferi duyurdu

Olay iddia! 'Yayıncı kuruluş, yayın hakkından çıkmak istiyor'

Olay iddia! 'Yayıncı kuruluş, yayın hakkından çıkmak istiyor'

Şike skandalı ortaya çıktı! Kendi maçlarına bahis oynamışlar

Şike skandalı ortaya çıktı! Kendi maçlarına bahis oynamışlar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miguel Ángel Gil Marín, Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı

Tarihi transfer açıklandı! Griezmann...

Real Madrid Ferland Mendy ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid'den savunmaya takviye

Real Sociedad, Alexander Isak'ı kadrosuna kattı

Dortmund'dan La Liga'ya gitti!

Real Madrid Luka Jovic'i basına tanıttı

Jovic imzayı attı!

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Barcelona'dan çılgın rekor: 329 golle şampiyon oldular

Tam 329 gol atarak şampiyon oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.