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Miha Zajc derbide rekoru egale etti

10.04.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı konuk etti. Kritik müsabakaya hızlı başlayan taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc rekoru egale etti.

Miha Zajc derbide rekoru egale etti
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc rekoru egale etti.

PENALTI HARİCİ GOL ATAN...

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Sarı-lacivertli takımın etkisini artırdığı dakikalarda Miha Zajc sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası, Bright Osayi Samuel'in pasında ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yaparak 26'ncı dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Miha Zajc bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki 8'nci golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda bu performansıyla penaltılar harici en fazla gol atan isim oldu. 27 yaşındaki Sloven futbolcu attığı golle birlikte kariyer rekorunu egale etti. Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Miha Zajc
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