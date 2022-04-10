Miha Zajc derbide rekoru egale etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc rekoru egale etti.

PENALTI HARİCİ GOL ATAN...

Sarı-lacivertli takımın etkisini artırdığı dakikalarda Miha Zajc sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası, Bright Osayi Samuel'in pasında ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yaparak 26'ncı dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Miha Zajc bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki 8'nci golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda bu performansıyla penaltılar harici en fazla gol atan isim oldu. 27 yaşındaki Sloven futbolcu attığı golle birlikte kariyer rekorunu egale etti. Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.



