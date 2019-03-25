Elemelere damga vuran F.Bahçeli!

EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Slovenya ile Makedonya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Slovenya, Fenerbahçeli Miha Zajc'ın golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Makedonya 47. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Slovenya ile Makedonya 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zacj, Slovenya'nın tek golünü atarken, Makedonya'da Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı.





