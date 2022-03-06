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Miha Zajc maçı kırmızı karta bağladı!

06.03.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Miha Zajc, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Zajc, "Sahaya karakter koyduk. taraftarımızla bu beraberliği sergilersek, sonuna kadar gidebiliriz. Önemli bir puan aldık." dedi.

Miha Zajc maçı kırmızı karta bağladı!

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Takımının maçtaki tek golünü atan Zajc, "Maça iyi başladık, 20 dakikalık bölümü domine ettik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Buna rağmen savaşımızı sürdürdük. Sahaya karakter koyduk. taraftarımızla bu beraberliği sergilersek, sonuna kadar gidebiliriz. Önemli bir puan aldık." dedi.

Sloven oyuncu, "Takım için önemli bir gol attım. Mert Hakan Yandaş'ın asisti de çok güzeldi. 10 kişi iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Miha Zajc
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