SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Mihajlovic: Ya Bologna ya İsveç!

Mihajlovic: Ya Bologna ya İsveç!

İTALYA HABERLERİ  | 18.05.2020 07:48 | Son Güncelleme

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon kesin olarak Milan'da olmayacağını açıkladı.

Mihajlovic: Ya Bologna ya İsveç!

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.

Zlatan Ibrahimovic'in, Ocak ayında Bologna'ya transferi gerçekleşmedi ancak bu seçenek hala mümkün görünüyor.

"YA BOLOGNA YA İSVEÇ"

Sinisa Mihajlovic, Ibra'nın sıradaki durağı için; "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor." dedi.

İsveçli efsane golcü, İtalya'daki karantina sürecinde sahiplerinden olduğu Hammarby takımı ile idmanlara çıktı.

Mihajlovic ve Ibrahimovic, yakın iki arkadaş ancak Mihajlovic birlikte çalışmaları halinde bunun bir sorun olmayacağını düşünüyor.

"TEHLİKELİ İNSANLAR BİRBİRİNİ TANIR"

Mihajlovic açıklamasında; "Ibra, bana diğerlerinden farklı davranıyor. Ne diyeceğine ve nasıl davranacağına dikkat ediyor çünkü tehlikeli insanlar birbirini tanır." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
Merih Demiral geri döndü!Merih Demiral geri döndü!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Juventus, yüzyılın takası için anlaşmaya vardı!

Juventus, yüzyılın takası için anlaşmaya vardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mihajlovic: Ya Bologna ya İsveç!

Ibrahimovic'in yeni adresini açıkladı!

Merih Demiral antrenmanlara başladı!

Merih Demiral geri döndü!

Serie A, 13 Haziran için karar aldı

Serie A başlıyor! İşte o tarih!

Serie A ekipleri, 18 Mayıs itibarıyla grup antrenmanlarına başlayabilecek

İtalya Serie A takımları idmanlara başlıyor!

Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.