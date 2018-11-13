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Mıhlama tarifi: Karadeniz’in eşsiz lezzetlerinden mıhlama nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 13.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Mıhlama, mısır unu ile peynirin eşsiz birleşimi ile meydana gelen nefis tat. Karadeniz’in nefis tatlarından biri olan mıhlama, günün her vakti yenilebilir. Özellikle kahvaltıda tercih edilen, tam kıvamında, çektikçe uzayan peyniri ile evinizde kolaylıkla mıhlama yapabilirsiniz. Püf noktaları ve videolu anlatımı ile mıhlama tarifi haberimizde.

Mıhlama tarifi: Karadeniz’in eşsiz lezzetlerinden mıhlama nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Mıhlama denilince aklımıza Karadeniz’in yemyeşil örtüsü ve nefis havası geliyor. Belki bir Karadeniz turunda mıhlama ile tanıştınız ve ilk defa tattığınız bu tadı evde de denemek istiyorsunuz. Mısır unu, tereyağı ve peynir ile yapılan bu lezzetli yemeği, doğru ürünler ile haberimizde videolu mıhlama tarifi sayesinde rahatlıkla yapabileceksiniz. İşte püf noktaları ile kolay mıhlama tarifi...

MIHLAMA TARİFİ

Mıhlama, bilinen diğer adıyla kuymak, Samsun’dan Artvin’e kadar olan Karadeniz illerinde çok popüler yemektir. Yapılan yerine göre bazı değişiklikler gösterebilir. Artvin usulü, Trabzon usulü, Rize usulü ve Iğdır usulü olarak farklı mıhlama tarifi vardır. Ama hepsinde kullanılan malzemeler aynıdır. Mıhlama; mısır unu, tereyağı, peynir üçlemesi ile yapılır. Mıhlamanın ana malzemesinden peynir, Kolot peyniri, telli peynir veya kaşar peyniri ile yapılabilir. Geçelim mıhlamanın tarifine...

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Başta dediğimiz gibi tam kıvamında bir mıhlama yapmak istiyorsanız malzemelerin kalitesi önemli. Evinizde kaşar peyniri varsa yapabilirsiniz ama telli peynir, Trabzon peynir, kolot peyniri kadar randıman vermeyebilir. 4 kişilik mıhlama için gerekli malzemeler şöyle;

4yemek kaşığı tereyağ
4 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı su
300 gram peynir

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Yapımı çok basit olan mıhlama biraz özveri istiyor. Öncelikle sahanı ocağa alarak tereyağını katın. Tereyağını kızgın ateşte köpürene kadar eritin. Sonrasında mısır ununu yavaş yavaş ekleyerek kaşıkla karıştırın. Mısır ununu, tereyağı içinde iyice rengi dönene kadar kavurun. Mısır renk almaya başladığı zaman suyu ilave edin. Mısır ununun şişmeye başladığını gördüğünüz zaman peyniri ilave edin. Bu noktadan sonra ocağın altını kısarak ara sıra mıhlamayı karıştırmaya devam edin. Tereyağı, mıhlamanın üzerine çıktığı zaman altını kapatarak sıcak sıcak servis edin.

MIHLAMA PÜF NOKTALARI

İlk olarak mıhlamada kullanılan malzemenin kalitesi, onu daha iyi kıvama getirecektir. Bu yüzden ince çekilmiş ve taze olan mısır unu gerekiyor.

Mısır ununu rengi kahverengiye dönene kadar kavurmak gerekir.

Su yerine süt kullanımı tadını daha güzel yapacaktır.

Peynirin tuzluluk oranı önemli. Kolot peyniri tuzlu olacağı için tuza gerek kalmayacaktır. Kullanacağınız peynire göre mıhlamaya tuz atmanız gerekebilir.

Tek peynir yerine telli peynir ve dil peyniri beraber kullanabilirsiniz.

Mıhlama taze olarak ve sıcak şekilde tüketilmelidir.

Tereyağı miktarını artırmak da hem kıvamını hem tadını olumlu yönde etkiler.

mıhlama-nasil-yapilir

MIHLAMA KAÇ KALORİDİR?

Karadeniz kahvaltılarının eşsiz tadı mıhlama, kullanılan malzemeler nedeniyle biraz yüksek bir kaloriye sahiptir. Bir porsiyon mıhlama 489 kaloriye denk gelmektedir.

VİDEOLU MIHLAMA TARİFİ

Videolu mıhlama tarifinde kullanılan malzemeler; 3 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı mısır unu, 2 su bardağı su, 100 gr dil peyniri, 150 gr kolot peyniri

YÖRESİNE GÖRE MIHLAMA TARİFİ

Mıhlama, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Çorum, Sivas, Tokat, Amasya ve Erzurum illerinde çok popüler olan bir yemektir ve Karadeniz Bölgesi'ne ait bir yemek çeşididir. Mıhlama, aynı zamanda Gürcistan, Dağıstan ve Azerbaycan ile Kafkasya’nı bazı bölgelerinde de bilinir ve çokça yapılır.

Kuymak, peynir kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday lapalarını tanımlamak için kullanılan Türkçe bir kelimedir. Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan-Posof'ta ve Artvin'in iç kesimlerinde kuymak; Ordu, Tokat, Sivas, Giresun ve Trabzon Şalpazarı'nda yağlaş (yağlı aş), Rize ve Artvin sahilinde muhlama denir.

Rize usulü mıhlama tarifi: Rize usulü mıhlama tarifi, yukarıda anlattığımız ile aynı sayılır. Sahanda eritilen ve kızdırılan tereyağı içine mısır unu eklenir. Kalınca öğütülmüş olan mısır unu, pembeleşince sıcak su ilave edilir ve karıştırılır. Tereyağı, unun üzerine çıkınca telli peynir ilave edilir ve karıştırılmaya devam edilir. Peynir eriyip mısır unu ile iyice karışınca sıcak olarak servis edilir.

Artvin usulü mıhlama tarifi: Artvin’de mıhlama, yöreye ait kaymak ile yapılır. Kaymak yanmaya başlayınca mısır unu ilave edilir. Kaymakla beraber kavrulan mısır unu üzerine azar azar ılık su ilave edilir. Un kavruldukça yukarı çıkan tereyağı sonrasında peynir eklenir ve iyice karıştırılır. Ve sıcak olarak servis edilir.

Iğdır usulü mıhlama tarifi: Diğer tariflerden ayıran özelliği mıhlama yapımında zerdeçal ve kepleme eklenmesidir. Kepleme; Nabat şekeri, tarçın, akkök, muğek ve karabiberden oluşan, İran'dan gelen bir karışımdır. Mıhlama yapımı için ilk olarak tavaya tereyağı konulur, Eritilen tereyağı içine bir çay kaşığı kadar zerdeçal eklenir. Diğer tarafta ise su, mısır unu, tuz karıştırılır. Sonra bu karışım, zerdeçallı kızgın tereyağı üzerine eklenir. Piştikten sonra üzerine kepleme dökülür.

Trabzon usulü mıhlama tarifi: Trabzon usulü mıhlama, en çok tercih edilen tariftir. Tereyağı, tavada eritildikten sonra üzerine azar azar mısır unu eklenir ve kavrulur. Yağ, mısır ununun üstüne çıkmaya yani salınmaya başlayınca üzerine soğuk su eklenir. Minzi peyniri ve imansız peynir tercihen kullanılır. Orta ateşte dibi kızaran ve yağın üste çıkmaya başladığı zaman ocaktan alınır ve servis edilir.

MIHLAMA MI MUHLAMA MI KUYMAK MI?

Mıhlama tarifi ile sizlere sunduğumuz bu nefis tat, yöreye göre farklı adlandırmaktadır. Kuymak, Türkçe bir kelime olup peynir kullanılmadan hazırlanan arpa, buğday lapasına denir. Fakat Trabzonlular kuymak derken Rize’de muhlama denilir. Adlandırma farklı olsa bile bu lezzeti, evinizde yaparak veya Karadeniz sofralarında mutlaka tadına bakmalısınız.

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