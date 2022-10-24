MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mika Can Raun adli kontrol şartıyla serbest! Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği bir videoyu paylaşmıştı! Mika Can Raun'un ifadesi ortaya çıktı

Mika Can Raun adli kontrol şartıyla serbest! Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği bir videoyu paylaşmıştı! Mika Can Raun'un ifadesi ortaya çıktı

24.10.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekmişti. TikTok paylaşımdan sonra gözaltına alınan Raun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" dedi.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu TikTok hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı.
Ff1ILhhXwAU1TAw

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ff1KWL6XgAAx7-v

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı. (DHA)

Ff1GWEOWYAUtkuT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'Son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'
İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."
Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladıHakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Survivor'dan sonra parayı kırdı! İşte yeni işi

Survivor'dan sonra parayı kırdı! İşte yeni işi

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çeken Mika Can Raun gözaltına alındı

Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çeken Mika Can Raun gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.