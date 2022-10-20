Mika Raun tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Estetikleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Mika Can Raun'dan sıra dışı paylaşımlar geldi. Çektiği TikTok videolarıyla tanınan ve çok sayıda takipçisi olan Raun, bu defa Instagram'dan yaptığı paylaşımla şaşırttı.

TUVALETTE FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞTI

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra cinsiyet değiştiren Raun yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Raun, şimdi de tuvalet pozlarıyla gündem oldu.



Tuvaletini yaparken ayna selfie'si çeken Mika Can Raun, sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te en çok konuşulan konular arasına girdi.



