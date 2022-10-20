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Mika Raun tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada şok etkisi yarattı!

20.10.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun her hareketiyle olay oluyor. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni son olarak tuvalette verdiği pozlarla Ekşi Sözlük ve sosyal medyada gündem oldu. Tuvaletini yaparken fotoğrafını paylaşan Mika Can Raun herkesi şaşırttı.

Mika Raun tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada şok etkisi yarattı!

Estetikleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Mika Can Raun'dan sıra dışı paylaşımlar geldi. Çektiği TikTok videolarıyla tanınan ve çok sayıda takipçisi olan Raun, bu defa Instagram'dan yaptığı paylaşımla şaşırttı.

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TUVALETTE FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞTI

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra cinsiyet değiştiren Raun yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Raun, şimdi de tuvalet pozlarıyla gündem oldu.
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Tuvaletini yaparken ayna selfie'si çeken Mika Can Raun, sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Mika Raun sosyal medya

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