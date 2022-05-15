MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mika Raun imajını değiştirdi! "Hiç yakışmamış"

Mika Raun imajını değiştirdi! "Hiç yakışmamış"

15.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok estetik yaptıran ve bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun son hali ve yeni imajıyla olay oldu. Bambaşka biri olan Mika Raun koyu saçlarını sarı ve uzun yaptı. Yaptırdığı koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyatan Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.

Mika Raun imajını değiştirdi! "Hiç yakışmamış"

Yaptırdığı estetiklerle görüntüsü tamamen değişen TikTok fenomeni Mika Raun paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak mini etekli bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken fenomen imaj değiştirdi. Aylık 50 bin TL harcadığını açıklayarak gündeme gelen Mika Can Raun koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyattı. Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.

Saçlarının çok yıprandığını ve uzun süredir kendisini sarı saçlı görmek istediğini belirten Mika, bu kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu. "Değişmek isterken o....'ya döndüm" diyen Mika, daha sonra gülmeye başlayarak takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Ekran Alıntısı

Mika Raun'un son halini takipçileri hiç beğenmedi. Mika Raun'a gelen yorumların bazıları şöyleydi:

22

  • Sarı saç hiç yakışmamış
  • Sana kahverengi ,siyah yakışıyor olmamış kesinlikle yakışmamış
  • Güzel olmamış
  • Çok kötü
  • Bu senin rengin değil tatlım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanıp barışmışlardı! Şaşırtan kararBoşanıp barışmışlardı! Şaşırtan karar
Misilleme yaptı! "İçimde kalmasın" diyerek paylaştıMisilleme yaptı! "İçimde kalmasın" diyerek paylaştı
İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

İlginizi Çekebilir

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.