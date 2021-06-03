MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mike Tyson’dan olay yaratan itiraf! Hapisten çıkma karşılığı cinsel ilişkiye girmiş

Mike Tyson’dan olay yaratan itiraf! Hapisten çıkma karşılığı cinsel ilişkiye girmiş

03.06.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşında güzellik yarışmasına katılan birine tecavüz ettiği için hapis cezası alan Mike Tyson yaptığı açıklamada, hapis cezasının azaltılması için cezaevinin psikoloji danışmanı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Mike Tyson’dan olay yaratan itiraf! Hapisten çıkma karşılığı cinsel ilişkiye girmiş

Mike Tyson, 1992 yılında güzellik yarışmasındaki 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası almış ama 3 yıl sonra cezaevinden çıkıp kariyerine kaldığı yerden devam etmişti. Eski ağır sıklet boks şampiyonu yaptığı tarihi itirafta, hapis cezasının azaltılması için cezaevinin psikoloji danışmanı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Cezaevinin ilk aylarında çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Mike Tyson, cezaevi danışmanın kendisi ile cinsel ilişkiye girmesine izin vermesinden sonra hayatının değiştiğini söyledi.

MİKE TYSON ERKEN TAHLİYE İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Efsane boksör daha erken tahliye olması için Genel Eğitim Departmanın sınavını geçmesi gerektiğini bu nedenle danışman ile ilişkiye girdiğini söyledi. Tyson ayrıca sınavı geçmek için danışmana ek olarak para verdiğini de itiraf etti. Tyson, danışmanın kendisine yardım etmesinden sonra cezasının sürekli düştüğünü bunun sonucunda 1995 yılında üç yıl erken cezaevinden çıktığını bu sayede boks kariyerine devam edebildiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yerine ünlü spiker mi geliyor? Flaş açıklamaYerine ünlü spiker mi geliyor? Flaş açıklama
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
cezaevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Ezgi Mola seferberliği: Az bile söylemiş

Ezgi Mola seferberliği: Az bile söylemiş

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.