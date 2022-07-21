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Mike Tyson'dan tüyler ürperten itiraf! Aynaya baktığında gördüklerini söyleyip ''Yakında öleceğim'' dedi...

21.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor tarihinin gördüğü en ünlü isimlerden biri olan Mike Tyson'dan tüyler ürperten bir itiraf geldi. Yakınca öleceğini söyleyen Tyson, aynaya baktığında gördüğü şeyleri açıkladı.

Mike Tyson'dan tüyler ürperten itiraf! Aynaya baktığında gördüklerini söyleyip ''Yakında öleceğim'' dedi...

Yaptığı paylaşımlarla son dönemde kendinden sıkça söz ettiren Mike Tyson'dan ilginç bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda arı kostümü giyerek hayranlarını şaşırtan Mike Tyson, bu kez de yakın tarihte öleceğini açıkladı.

ARI KOSTÜMÜ GİYMİŞTİ

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Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videoyu paylaşan Tyson'ın gönderisine yorum yağdı. Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı.

"YAKIN ZAMANDA ÖLECEĞİM"

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Spor tarihinin efsane ismi Mike Tyson, "Aynaya baktığım zaman gördüklerimi itiraf etmeliyim. Küçük lekeler artık çok net gözüküyor. Son kullanma tarihim yaklaştı. Çok yakında öleceğim." dedi.

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