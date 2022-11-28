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Mike Tyson devreye girdi! Messi'yi tehdit eden boksöre öyle bir yanıt verdi ki...

28.11.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Messi ve Fernandez'in golleriyle Meksika'yı 2-0 mağlup ederken, maçtan sonra Lionel Messi'nin soyunma odasındaki görüntüleri çok konuşulurken dünyaca ünlü yıldız tehdit edilmişti. Bu tehdit sonrası Mike Tyson Messi'yi bu sözlerle savundu. İşte detaylar...

Mike Tyson devreye girdi! Messi'yi tehdit eden boksöre öyle bir yanıt verdi ki...

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle start veren Messi'li Arjantin, gruptaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup ederek ilk puanıyla tanışmıştı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında Meksikalıları kızdıran bir olay yaşanırken, yaşanan bu olay gündeme bomba gibi düşmüştü.

MESSİ'YE TEPKİ!

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Karşılaşmanın ardından galibiyet sarhoşu olan Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi yerde bulunan Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüleri soyunma odasındaki bir amatör kameraya yansırken, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Arjantinli yıldıza birçok tepki gösterildi.

"DUA ETSİN KARŞILAŞMAYAYIM"

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Bu tepkiler sonrası Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım." şeklinde Messi'yi tehdit etmişti.

MIKE TYSON'DAN YANIT GELDİ!

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Yaşanan bu durumun ardından Messi'yi savunan isimlerden biri de boks dünyasının efsane isimlerinden olan Mike Tyson oldu. Tyson konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." ifadelerini kullandı.

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