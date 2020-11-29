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Mike Tyson gösteri maçıyla ringe döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.11.2020 11:54 | Son Güncelleme

Son olarak 2005 yılında ringlerde boy gösteren eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, tam 15 yıl sonra tekrar ringe döndü. Amerikalı boksör Tyson, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen gösteri maçında 51 yaşındaki Roy Jones ile karşılaştı. 8 raund süren müsabakada iki sporcu da birbirlerine üstünlük kuramadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Mike Tyson gösteri maçıyla ringe döndü

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı. ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.

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Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.

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Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı. Jones'un ise kariyeri boyunca 47'sini nakavtla kazandığı 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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