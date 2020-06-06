Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Amerikalı gazeteci Timothy L. O'Brien, 'TrumpNation' adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir olayı kaleme aldı. 1988 yılında Trump, ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık yapıyordu.
Ancak o dönem Tyson'ın Amerikalı aktris ve model eşi Robin Givens ile Trump'ın gizli aşk yaşadığı öne sürüldü. O'Brien'ın iddiasına göre Tyson bunun üzerine New York'taki ofisi bastı, "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek Trump'ı dövmeye kalktı.
Donald Trump'ın yıllar önce Tyson'a ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hâlâ devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.
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