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  4. Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.06.2020 20:59 | Son Güncelleme

Ünlü boksör Mike Tyson'ın ABD Başkanı Trump'ı, kendisine danışmanlık yaptığı dönemde eşiyle aşk yaşadığından şüphelendiği için dövmeye kalktığı öğrenildi.

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Amerikalı gazeteci Timothy L. O'Brien, 'TrumpNation' adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir olayı kaleme aldı. 1988 yılında Trump, ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık yapıyordu.

OFİSİNDE HIŞIMLA SALDIRDI

Ancak o dönem Tyson'ın Amerikalı aktris ve model eşi Robin Givens ile Trump'ın gizli aşk yaşadığı öne sürüldü. O'Brien'ın iddiasına göre Tyson bunun üzerine New York'taki ofisi bastı, "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek Trump'ı dövmeye kalktı.

"VURMAYA DEVAM ET MİKE"

Donald Trump'ın yıllar önce Tyson'a ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hâlâ devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.

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