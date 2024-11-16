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  4. Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.11.2024 07:36
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Mike Tyson'ın Jake Paul maçı öncesi karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Mike Tyson'ın çıplak vücudu canlı yayına verildi. Netflix'te yaşanan canlı yayın kazası sonrası Mike Tyson'ın çıplak görüntüsü kısa süre içinde milyonlarca paylaşım aldı. Bu olaydan az bir süre sonra Netflix tüm dünyada çöktü. Bu sebeple maçın biraz bekletildiği konuşuluyor...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Ağır sıklet efsanesi Tyson ile Jake Paul maçı öncesi skandal bir canlı yayın kazası yaşandı. Netflix'in ilk canlı yayın tecrübesi, büyük firmaya pahalıya patladı. 7:30 da başlaması beklenen maç Netflix'in tüm dünyada çökmesi sonucu bekletiliyor.

YANLIŞLIKLA ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜNÜ VERDİLER

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İki boksör ısınırken yanlışlıkla canlı yayına giren Netflix, Mike Tyson'ın arkadan çıplak görüntüsünü tüm dünyaya servis etti. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

NETFLIX ÇÖKTÜ

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Maçın başlamasına az bir süre kala ilginç bir olay daha yaşandı. Tüm dünyada Netflix'e erişim sorunu meydana geldi ve Netflix çöktü. Bu sebeple maçın biraz bekletildiği konuşuluyor...

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Netflix Boks Mike Tyson çıplak
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