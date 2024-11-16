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  4. Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.11.2024 08:33
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Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği mücadeleyi Jake Paul kazandı. 2018'de boks kariyerine başlayan YouTuber Jake Paul, nakavt ile değil, 8 raundun sonunda Mike Tyson'ı puanla yendi. Mücadelenin sonu, tıpkı bu maç gibi tarihi bir olayla bitti. Henüz bitime 10 saniye kala maçı bırakan Paul, Mike Tyson'ın önünde saygıyla eğildi. Tyson bu olaya eldiven dokuşturarak şık bir cevap verdi.

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul'un karşı karşıya geldiği boks maçı tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Maçı Jake Paul puanla kazandı. Düşük tempoda geçen mücadele beklentilerin altında kaldı.

78-74 KAZANDI

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Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda gerçekleşen boks maçını, 8 raund sonunda Jake Paul 78-74 kazandı.

"BU SON MAÇIM DEĞİL"

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Maç sonunda konuşan Mike Tyson, "Daha bitmedim. Dövüşmeye devam edebilirim. Paul, tokatların iyiydi. Bu son maçın değil. Paul'un abisiyle de dövüşebilirim." dedi.

"ONU İNCİTMEK İSTEDİM"

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Maçın kazananı Paul, "Onu nakavt etmek değil, incitmek istedim. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Boks tarihinin en büyük efsanesi bu adam." ifadelerini kullandı.

SAYGI GÖSTEREREK BOYUN EĞDİ

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Jake Paul, maçın son saniyelerinde Mike Tyson’a saygı göstererek boyun eğdi.

2 MİLYON DOLARA KOLTUKLAR SATILDI

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Mike Tyson - Jake Paul boks maçı için 2 milyon dolara satılan koltuklar dikkat çekmişti.

MAÇIN ÖDÜLÜ 60 MİLYON DOLAR

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Jake Paul bu akşamki dövüşün ardından 40 milyon, Mike Tyson 20 milyon dolar kazandı.

TYSON'IN AYAĞINA BASTI, TYSON TOKATLADI

Boksun efsane ismi 58 yaşındaki Mike Tyson, maçtan önce yapılan son yüzleşmede yine sinirine hakim olamamıştı. Agresif tavrıyla kariyerinde tanınan Tyson, rakibi Jake Paul'un ayağına basması sonrası Paul'un suratına sert bir tokat indirmişti.

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Mike Tyson
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