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Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 01.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) üçüncü hafta maçında Milan, sahasında Roma'yı 2-1 yendi.

San Siro Stadı'nda başkent temsilcisini ağırlayan Milan, 40. dakikada Franck Kessie'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekibin 59. dakikada Federico Fazio'nun golüyle beraberliği sağladığı karşılaşmanın 90+5. dakikasında Patrick Cutrone ile bir kez daha öne geçen Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Marco Guida, iki takımın birer golünü iptal etti. Milan'ın 61. dakikada Gonzalo Higuain ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle, Roma'da Steven N'Zonzi'nin 79. dakikada attığı gol de Fransız oyuncunun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Milan'da mücadeleye ilk onbirde başlayan Hakan Çalhanoğlu 81. dakikada yerini Samu Castillejo'ya bırakırken, Roma'da ise Cengiz Ünder süre alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
milan roma serie a Cengiz Ünder Hakan Çalhanoğlu

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