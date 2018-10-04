Avrupa Ligi'ne Hakan Çalhanoğlu damgası!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci maçında Milan sahasında Olympiakos ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 14'te Miguel Angel Guerrero'nun golüyle öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, 54'te oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Cutrone durumu 1-1'e getirirken, 6 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Higuain, Milan'ı öne geçirdi.

Milli futbolcumuz 79'da bu kez Cutrone'ye asisti yaptı ve Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Real Betis sahasında Dudelange'yi Sanabria, Lo Celso ve Tello'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grupta Milan 6 puanla lider, Real Betis 4 puanla ikinci, Olympiakos 1 puanla üçüncü, puansız Dudelage ise son sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:

A GRUBU

Bayer Leverkusen 4 - 2 AEK Larnaca

Zürich 1 - 0 Ludogorets Razgrad

B GRUBU

Rosenborg 1 - 3 Leipzig

Salzburg 3 - 1 Celtic

C GRUBU

Bordeaux 1 - 2 Copenhagen

Zenit 1 - 0 Slavia Prag

D GRUBU

Anderlecht 0 - 2 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

E GRUBU

Qarabağ 0 - 3 Arsenal

Vorskla 1 - 2 Sporting Lisbon

