Avrupa Ligi'ne Hakan Çalhanoğlu damgası!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci maçında Milan sahasında Olympiakos ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 14'te Miguel Angel Guerrero'nun golüyle öne geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, 54'te oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Cutrone durumu 1-1'e getirirken, 6 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Higuain, Milan'ı öne geçirdi.
Milli futbolcumuz 79'da bu kez Cutrone'ye asisti yaptı ve Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Real Betis sahasında Dudelange'yi Sanabria, Lo Celso ve Tello'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından grupta Milan 6 puanla lider, Real Betis 4 puanla ikinci, Olympiakos 1 puanla üçüncü, puansız Dudelage ise son sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:
A GRUBU
Bayer Leverkusen 4 - 2 AEK Larnaca
Zürich 1 - 0 Ludogorets Razgrad
B GRUBU
Rosenborg 1 - 3 Leipzig
Salzburg 3 - 1 Celtic
C GRUBU
Bordeaux 1 - 2 Copenhagen
Zenit 1 - 0 Slavia Prag
D GRUBU
Anderlecht 0 - 2 Dinamo Zagreb
Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
E GRUBU
Qarabağ 0 - 3 Arsenal
Vorskla 1 - 2 Sporting Lisbon
Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku
Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum