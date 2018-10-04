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Avrupa Ligi'ne Hakan Çalhanoğlu damgası!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 04.10.2018 21:46 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ne Hakan Çalhanoğlu damgası... Milan'ın F Grubu'nda sahasında Olympiakos'u 3-1 yendiği maçta milli yıldızımız 54'te oyuna girerek 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Avrupa Ligi'ne Hakan Çalhanoğlu damgası!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci maçında Milan sahasında Olympiakos ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 14'te Miguel Angel Guerrero'nun golüyle öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, 54'te oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Cutrone durumu 1-1'e getirirken, 6 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Higuain, Milan'ı öne geçirdi.

Milli futbolcumuz 79'da bu kez Cutrone'ye asisti yaptı ve Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Real Betis sahasında Dudelange'yi Sanabria, Lo Celso ve Tello'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grupta Milan 6 puanla lider, Real Betis 4 puanla ikinci, Olympiakos 1 puanla üçüncü, puansız Dudelage ise son sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:

A GRUBU
Bayer Leverkusen 4 - 2 AEK Larnaca
Zürich 1 - 0 Ludogorets Razgrad

B GRUBU
Rosenborg 1 - 3 Leipzig
Salzburg 3 - 1 Celtic

C GRUBU
Bordeaux 1 - 2 Copenhagen
Zenit 1 - 0 Slavia Prag

D GRUBU
Anderlecht 0 - 2 Dinamo Zagreb
Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

E GRUBU
Qarabağ 0 - 3 Arsenal
Vorskla 1 - 2 Sporting Lisbon

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Milan-Olympiakos Cutrone higuain

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