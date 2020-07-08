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Milan 4-2 Juventus (Maç Sonucu)

İTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 01:42 | Son Güncelleme

Serie A'da Milan 2-0 yenik duruma düştüğü maçta inanılmaz bir dönüşe imza atarak lider Juventus'u 4-2'lik skorla dağıttı.

Milan 4-2 Juventus (Maç Sonucu)

Serie A'da Milan konuk ettiği lider Juventus'u 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 4-2 mağlup ederek inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

San Siro'da oynanan dev karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Heyecan fırtınası içinde geçen ikinci yarıda futbolseverler gole doydu. Zirvede yer alan Juve, 47'de Rabiot ve 53'te Ronaldo'nun golüyle 2-0 öne geçti.

62 dakikada VAR'la gelen penaltıyı Ibrahimovic gole çevirirken takımını ümitlendirdi: 2-1. 66'da Kessie beraberliği yakalarken, 68'de sahne alan Leao ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi. Rakip savunmanın hatasını affetmeyen Ante Rebic 81. dakikada skoru belirledi: 4-2.

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