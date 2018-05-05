Milan'a 4-1 kaybeden Verona, Serie A'dan düşen 2. takım oldu

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Milan sahasında Hellas Verona ile karşılaştı.

Milano ekibi, 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 32. dakikada bir gol daha buldu. Cutrone takımını 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

yarıda da iyi görüntüsünü devam ettiren bir Milan sahadaydı. 49. dakikada Abate ile ev sahibi ekip skoru 3-0 yaptı.

Verona, 85. dakikada Seung-Woo Lee ile farkı ikiye indirse de, son sözü 89. dakikada Borini söyledi. Milan mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Verona, Serie A'ya Benevento'nun ardından veda eden 2. takım oldu. Milan ise puanını 60 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için yarışına devam etti.

