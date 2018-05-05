Milan'a 4-1 kaybeden Verona, Serie A'dan düşen 2. takım oldu

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Milan sahasında Hellas Verona ile karşılaştı.
Milano ekibi, 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 32. dakikada bir gol daha buldu. Cutrone takımını 2-0 öne geçirdi.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Verona, 85. dakikada Seung-Woo Lee ile farkı ikiye indirse de, son sözü 89. dakikada Borini söyledi. Milan mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Verona, Serie A'ya Benevento'nun ardından veda eden 2. takım oldu. Milan ise puanını 60 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için yarışına devam etti.
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