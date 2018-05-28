Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!

Serie A'da geçen sezonun başında astronomik ücretlerle birçok oyuncuyu dahil etmesine rağmen sezonu ancak 6. sırada tamamlayabilen Milan’a bir şok da UEFA’dan geldi...

İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Çizme devinin Finansal Fair-Play ihlali nedeniyle Avrupa kupalarından men edilebileceğini ifade etti.

Haberde, Milan takımının finansal fair-play ihlallerinden dolayı çok büyük ihtimalle Avrupa kupalarından men edileceği yazıldı.

(Habertürk)

