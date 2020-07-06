Milan Baros futbolu bıraktı

Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Vitkovice Stadyumu'nda oynanan maç sonrası futbol kariyerine nokta koydu.
Koronavirüs salgını dolayısıyla belirli sayıda stadyuma alınan taraftarlar Baros'a sevgi gösterisinde bulundu.
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