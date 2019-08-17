Milan, Başakşehir'in genç yıldızı Mert Çelik'i istiyor

İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, kırmızı-siyahlı ekip, 2000 doğumlu oyuncuyu izledi ve beğendi. Milan yetkililerinin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Başakşehir'de sadece geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Hayatspor ile oynanan mücadelede forma giyen genç oyuncu, U21 ve U19 takımlarında ise 51 maçta oynadı.

