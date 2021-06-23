Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Milan'ın listesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilirken, bir isim dikkat çekti.

BURAK YILMAZ'IN PEŞİNDELER

Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTTI

35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.



