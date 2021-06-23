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Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

23.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A ekibi Milan, geçen sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Milan'ın listesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilirken, bir isim dikkat çekti.

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BURAK YILMAZ'IN PEŞİNDELER

Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

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TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTTI

35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

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SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yalan haber burakın milanda oynayacak kapasıtesı tok hemde yaşlı menejerlerın oyunu belkı son baharını yaşamak için turkıyeye gelır
alsın hayrını görsün.GS ımızdan uzak dursun da.hatta terim ve arda yı da götürsün
Haydaaaa

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