Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Milan'ın listesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilirken, bir isim dikkat çekti.
Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.
35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.
Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.
Okuyucu Yorumları 6 yorum