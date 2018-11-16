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Milan'da Hakan Çalhanoğlu gözden çıkarılacak ilk isim olabilir

İTALYA HABERLERİ  | 16.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

Mali olarak zor günler geçiren Milan’ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu gözden çıkarılacak ilk isim olabilir

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre UEFA ile yeni bir uzlaşma anlaşması (settlement agreement) imzalamaya hazırlanan İtalyan ekibi bazı oyuncularıyla yolları ayırmak zorunda kalacak.

Takımın en önemli ismi Suso dokunulmaz isimlerin başında geliyor. Ancak henüz bekleneni veremeyen Hakan Çalhanoğlu gözden çıkarılacak ilk isim olabilir. 2017’de 24 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Milan’ı diğer alternatifi ise Franck Kessie. Çin ekibi Beijing Guoan’ın 40 milyon euroluk teklifi masada hazır bulunuyor. Yine Paris-Saint Germain’in de bu transfer için devreye girebileceği konuşuluyor.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
milan İtalya serie a Hakan Çalhanoğlu

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