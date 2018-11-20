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Milan'da Hakan Çalhanoğlu seferberliği

İTALYA HABERLERİ  | 20.11.2018 07:42 | Son Güncelleme

Milan, Serie A'da oynayacakları Lazio maçı öncesinde Hakan Çalhanoğlu için seferberlik ilan etti.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu seferberliği

Türkiye-Ukrayna maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan Hakan Çalhanoğlu için Milan alarma geçti. Kadrosunda çok sayıda sakat bulunduran Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio maçının yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Gattuso, Çalhanoğlu'nun tedavisini yakından takip ediyor ve Lazio maçına yetiştilmesini istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun eski sakatlığının nüksettiği belirtilirken Lazio karşılaşmasında oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan İtalya serie a

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