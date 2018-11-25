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Milan'dan Milinkovic-Savic'e 120 milyon Euro'luk teklif!

İTALYA HABERLERİ  | 25.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

Milan'ın Sergej Milinkovic-Savic için Lazio'ya toplamda 120 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Milan'dan Milinkovic-Savic'e 120 milyon Euro'luk teklif!

Milan'ın sahipleri Elliott Managament'ın Gonzalo Higuain sonrası Sergej Milinkovic-Savic için Lazio'yu zorladığı belirtildi.

Corriere della Sera'nın haberine göre; Lazio'nun 120 milyon Euro talebine karşılık olarak 30 milyon Euro kiralama ve 90 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile teklif sunan Milan'ın bir türlü Lazio Başkanı Claudio Lotito'yu ikna edemediği kaydedildi.

Milinkovic-Savic

Lotito'nun Juventus ve Manchester United'ın da ilgilendiğini düşündüğü için 120 milyon Euro'luk teklifi aşağı çekmediği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergej Milinkovic-Savic milan lazio

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