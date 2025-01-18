Milan'dan Pavlovic transferine Fenerbahçe'yi öfkelendiren yanıt!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, hedeflerinden biri olan Strahinja Pavlovic transferi için Milan’ın kapısını çalarken, bu girişim hem İtalyan kulübünün talepleri hem de pazarlık süreçleriyle gündeme damga vurdu. Transferle ilgili detaylar netleşirken, taraflar arasında dikkat çeken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

"BEKLENTİLERİMİZİN OLDUKÇA ALTINDA"

Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Strahinja Pavlovic için Milan’a 18 milyon Euro’luk bir teklif sundu. İtalyan kulübünün CEO’su Giorgio Furlani, transferle ilgili SABAH Spor’a kısa bir değerlendirmede bulundu. Furlani, 23 yaşındaki ve 1.94 boyundaki defans oyuncusunun Milan için önemli bir değer taşıdığını belirterek, Fenerbahçe’nin teklifinin beklentilerinin oldukça altında kaldığını ifade etti. Milan’ın bu transferde pazarlıklara 25 milyon Euro’dan başladığı belirtilirken, sarı-lacivertli ekibin görüşmeleri kiralama formülü üzerinden sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

(SABAH)