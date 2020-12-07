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Milan durdurulamıyor! Yine kazandılar...

İTALYA HABERLERİ  | 07.12.2020 07:53 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Milan durdurulamıyor! Yine kazandılar...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan, 2-1'lik skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada penaltıdan Kessi ile 77. dakikada Castillejo'dan geldi. Sampdoria'nın tek sayısını ise 83. dakikada Ekdal kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 26 yapan Milan, Inter'in 5, Napoli ve Juventus'un ise 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 mağlubiyet alan Sampdoria, 11 puanda kaldı.

Serie A'nın 11. haftasında Milan evinde Parma ile karşılaşacakken, Sampdoria ise Napoli deplasmanına konuk olacak.

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