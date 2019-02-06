Milan, Fatih Terim'e başsağlığı mesajı yayınladı

İtalyan ekiplerinden Milan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı.
İtalyan ekibi, dün babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim için Twitter hesabından, "Milan ailesi olarak Fatih Terim'in babasını kaybettiğini haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eski teknik direktörümüz Terim'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan'ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.
FIFA ile Katar'dan 2022 ortaklığı
Cem Karaca, Yunanistan yolcusu
Kagawa'da F.Bahçe ve G.Saray gerçeği
Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı
Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor
Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor
Trabzonspor'da flaş imza!
G.Saray'da bir ayrılık daha!
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Ümit Özat depremi! 27 günde...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum