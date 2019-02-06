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Milan, Fatih Terim'e başsağlığı mesajı yayınladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2019 20:24 | Son Güncelleme

İtalyan kulüp AC Milan, babası Talat Terim'i kaybeden eski teknik direktörleri Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milan, Fatih Terim'e başsağlığı mesajı yayınladı

İtalyan ekiplerinden Milan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı.

İtalyan ekibi, dün babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim için Twitter hesabından, "Milan ailesi olarak Fatih Terim'in babasını kaybettiğini haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eski teknik direktörümüz Terim'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan'ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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Galatasaray fatih terim milan

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