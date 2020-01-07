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  4. ''Milan, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti''

''Milan, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Milan'ın Ricardo Rodriguez'i kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini yazdı. Haberde Ricardo Rodriguez'in peşinde Napoli, Watford ve PSV'nin de olduğu belirtildi.

''Milan, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti''

Devre arasında sol bek transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öne çıkan adaylardan Ricardo Rodriguez için Milan'dan "ret" kararı geldi.

İtalyan basınında yer alan son haberlere göre; Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmezken, oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istediğini iletti.

MILAN PARA KAZANMAK İSTİYOR

Milan'ın devre arasında önemli takviyeler yapmayı planladığı ve bu nedenle de bütçesinde rahatlama yaşamak için bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Ricardo Rodriguez'in peşinde Napoli, Watford ve PSV Eindhoven'ın da olduğu ifade edilirken, İsviçreli oyuncunun devre arasında "kesinlikle" gönderileceğinin altı çizildi.

DİĞER ADAYLAR COENTRAO, KOUTRIS VE GHOULAM

Fenerbahçe'de sol bek transferi için Ricardo Rodriguez ile birlikte bonservisi elinde olan Fabio Coentrao, Olympiakos'tan Leonardo Koutris ve Napoli'den Ghoulam'ın isimleri de listede yer alıyor.

(Sporx)

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Fenerbahçe Ricardo Rodriguez milan psv watford napoli

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