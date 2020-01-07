''Milan, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti''

Devre arasında sol bek transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öne çıkan adaylardan Ricardo Rodriguez için Milan'dan "ret" kararı geldi.
İtalyan basınında yer alan son haberlere göre; Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmezken, oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istediğini iletti.
Milan'ın devre arasında önemli takviyeler yapmayı planladığı ve bu nedenle de bütçesinde rahatlama yaşamak için bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Ricardo Rodriguez'in peşinde Napoli, Watford ve PSV Eindhoven'ın da olduğu ifade edilirken, İsviçreli oyuncunun devre arasında "kesinlikle" gönderileceğinin altı çizildi.
Fenerbahçe'de sol bek transferi için Ricardo Rodriguez ile birlikte bonservisi elinde olan Fabio Coentrao, Olympiakos'tan Leonardo Koutris ve Napoli'den Ghoulam'ın isimleri de listede yer alıyor.
(Sporx)
Sarri'den Merih'e övgü dolu sözler
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Mourinho, F.Bahçe'nin eski yıldızını istiyor
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Milan'a İbra da çare olamadı
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
Yıldız golcüden Beşiktaş açıklaması!
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum