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Milan, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euro istiyor

İTALYA HABERLERİ  | 23.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Milan'ın milli futbolcumuzu takımdan gönderme kararı aldığını ve bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediğini yazdı.

Milan, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euro istiyor

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu sezon sonunda satma kararı aldı. Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan talip olduğu belirtildi.

HEDEF 20 MİLYON EURO
Serie A ekibinin, milli futbolcudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na Çin'den de ilgi olduğu vurgulandı. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 maçta 2 gol attı ve 13 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan

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