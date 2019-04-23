Milan, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euro istiyor

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu sezon sonunda satma kararı aldı. Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan talip olduğu belirtildi.
HEDEF 20 MİLYON EURO
Serie A ekibinin, milli futbolcudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na Çin'den de ilgi olduğu vurgulandı. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 maçta 2 gol attı ve 13 asist yaptı.
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