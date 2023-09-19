SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Milan ile Newcastle United yenişemedi! San Siro'da sessiz gece

Milan ile Newcastle United yenişemedi! San Siro'da sessiz gece

19.09.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu heyecanı 19:45 seansında oynanan 2 maçla başladı. Milan konuk ettiği Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçta özellikle Milan rakip kalede etkili oldu ancak maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Milan'da kaleci Mike Maignan, 81. dakikada sakatlandı ve yerini Marco Sportiello'ya bıraktı.

Yaz transfer döneminde Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada oyundan çıkarken İtalyan taraftarlar tarafından alkışlandı. Bu sonucun ardından iki takım da gruba birer puanla başladı.

Milan, gruptaki ikinci hafta maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Newcastle United sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kopenhag açıkladı, o isimler kadroda yok!Kopenhag açıkladı, o isimler kadroda yok!
Süper Lig'de 5 takım PFDK'ye sevk edildi!Süper Lig'de 5 takım PFDK'ye sevk edildi!
Kaan Kazgan 'özür' diledi! Yaşanan kavga sonrası federasyondan kararKaan Kazgan 'özür' diledi! Yaşanan kavga sonrası federasyondan karar
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar ligi UEFA ligi transfer dönemi yaşında bıraktı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.