Milan'ın eski hocası Arrigo Sacchi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! "En büyük pişmanlığı..."

Gösterdiği performansla İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter'in vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski hocası dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan milli oyuncunun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

"MİLAN'IN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI!"

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi yaptığı açıklamada, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.





