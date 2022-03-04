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Milan'ın eski yıldızı Clarence Seedorf, Müslüman oldu

04.03.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan'ın eski yıldızı Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seedorf, "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Milan'ın eski yıldızı Clarence Seedorf, Müslüman oldu

Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.

"İSLAM'A KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

Kaynak: AA

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