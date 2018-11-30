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Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun satacağı iddia edildi!

İTALYA HABERLERİ  | 30.11.2018 21:13 | Son Güncelleme

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan kariyeri bitebilir! Finansal kriterler nedeniyle Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu satabileceği ve Hakan'a Alman ekiplerinin talip olduğu iddia edildi.

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun satacağı iddia edildi!

İtalyan devi Milan'ın, A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu satabileceği iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Milanlı yetkililer hem UEFA Finansal Fair-Play, hem de maddi olarak zorlanması gerekçesiyle Hakan'ı satabilir.

Ocak ayında Lucas Paqueta'ya imza attırmayı planlayan Milan, vereceği bonservis ücreti nedeniyle mali olarak sıkışmak istemiyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nu satmak için Milanlı yetkililerin 15 milyon eurodan pazarlıklara başlayacağı haberin detaylarında aktarılırken, Alman Ligi ekiplerinden RB Leipzig ve Schalke 04'ün kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 15 kez terlettiği Milan formasıyla 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
4 tane firikikten gol attı diye yıldız olduğunu sanıyor
Milli ruhsuzlardan 1’i.
İYİDİR... DEĞİŞİKLİK FUTBOLDA...
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