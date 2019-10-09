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Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli

İTALYA HABERLERİ  | 09.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da Marco Giampaolo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Stefano Pioli getirildi.

Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli

Milan, İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile 2 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Giampaolo'nun ardından İtalyan teknik adam Pioli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca sadece İtalyan takımlarında görev alan 53 yaşındaki Pioli, Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve son olarak Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bir maç dışında 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
milan İtalya serie a Marco Giampaolo Stefano Pioli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Milan'a,giuseppe07 Salvatore Sikilachi gelse bile toparlayamaz enkazı artık.Sylvio gitti Öküz öldü,ortaklık da bozuldu.Fakat bu bir zaman sürecidir ve Asla Milan camiası,Galatasaray ruhu ile birbirlerine bağlı değillerdir.Rakiplerimizi de kangren eden bu olsa gerek xaxaxaxa
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