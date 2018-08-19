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Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Milan'ın yeni transferi Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Ivan Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre futbola ara verecek. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında kalbinde rahatsızlık tespit edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bir süre futbola ara vermek zorunda kalacağı kaydedildi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Strinic, temmuz ayında Sampdoria'dan Milan'a transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Ivan Strinic milan 2018 FIFA Dünya Kupası hırvatistan milli takımı

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