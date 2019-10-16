Milan'ın Zeki Çelik'i transfer etmek istediği iddia edildi

Lille forması giyen ve A Milli Futbol Takımımızın değişilmezlerinden olan Zeki Çelik'e dünya devi talip oldu.

İtalyan Tuttosport'un iddiasına göre Milan, Zeki Çelik'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Milan yetkililerinin Zeki Çelik'i Lille'de oynadığı maçların dışında, millilerimizin Fransa'yla oynadığı maçta da izlediği belirtildi.

Calabria'nin formsuzluğu ve Caldara'nın sakatlığı nedeniyle sağ beke transfer yapmak isteyen Milan'ın Zeki Çelik için 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Bu sezon Lille formasıyla 7 maça çıkan Zeki Çelik, 2 asist yaptı. Başarılı oyuncunun kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

